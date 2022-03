Cristián Caamaño le presta el ropero completo a Luis Roggiero

En Radio Agricultura, Caamaño analizó la conferencia del ecuatoriano y no le quitó valor a lo demostrado por Roggiero en Independiente del Valle, pero a su juicio se ha equivocado con la alección del DT de la U.

“Decir que no tiene idea es de ignorantes, pero Roggiero se equivocó, que es otra cosa. Él no lo iba a reconocer públicamente porque sería como decir ‘échenme’ y sería un argumento suficiente”, dijo el comentarista de Deportes en Agricultura.

Caamaño agrega: “¿qué puede ir en favor de Roggiero? Que llegue un técnico más capacitado, más conocedor del fútbol chileno, mejor entrenador que Escobar, y que le saque trote a este plantel, que lo ponga en un lugar competitivo”.

“Entonces tendríamos que decir que era un problema técnico y no de jugadores, pero él también tuvo injerencia en el entrenador. No hay que apuntar sólo a la conformación del plantel, sino que también a quién puso a cargo del plantel. Él tiene que entender que muchas de las críticas están justificadas, e incluso vienen desde dentro del club y se las hicieron saber”, complementa el rostro de la 92.1 FM.

Cristián Caamaño sentenció que “esto no puede continuar así, con una entrecomillas para él tranquilidad o normalidad porque es parte de un proceso. Eso en un club grande no existe, lo cinco derrotas y que no pase nada, salvo el año pasado”.

🎥 [EN VIVO] Luis Roggiero habla con la prensa en el Centro Deportivo Azul. Sigue la conferencia en nuestro Canal de YouTube ⬇️⁰#VamosLaU 🤘https://t.co/dL45fOhhOI — Universidad de Chile (@udechile) March 9, 2022

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SOÑAR CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.