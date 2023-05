Cristián Caamaño le da con todo a Gustavo Quinteros

El periodista no quedó conforme con las palabras del entrenador de Colo-Colo tras la igualdad ante Unión Española.

Gustavo Quinteros reconoció que no fue un buen partido y hubo factores externos como errores propios y el estado de la cancha de Santa Laura que afectaron a que los albos no jugara bien, lo cual no fue compartido por Cristián Caamaño en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

“Poco autocrítico Gustavo Quinteros, porque dice que el segundo gol fue por la cancha y la cancha es para los dos. “Uno podría decir que el primero entonces es por un error que no se despeja nunca y termina siendo peligroso con Pizarro y Oroz trabando la jugada”, dijo.

Caamaño no se explica que el Cacique haya querido cerrar el partido tras la apertura de la cuenta: “Desde el minuto 15 que abrió la cuenta, Colo Colo quiso cerrar el partido y no puede ser que no generan absolutamente nada”.

En el cierre, el comunicador repasa a los albos: “Colo Colo no puede jugar así, no tiene jugadores, pero hay que proponer un poquito más. No puedes pinchar la pelota a los 15 minutos”, remató.