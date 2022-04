Cristián Caamaño le baja el pulgar a Cecilia Pérez en su arribo a Azul Azul

El comentarista deportivo cuestionó el inminente nombramiento de Cecilia Pérez como directora de Azul Azul. "Es una mala decisión, este no ese el momento. Hoy la U necesita unión, no más división, gente en el directorio que sepa de fútbol", dijo en Deportes en Agricultura.

"Con todo respeto, Cecilia Pérez, ministra, es una figura que divide, no es una figura que una", aseveró.

"Si la gente o los accionistas que controlan la U pretendían hacer una buena movida al nombrarla, la verdad es que viven en un mundo absolutamente paralelo"

En la misma línea, cree que: "la U hoy no hace las cosas mal solamente dentro de la cancha, si no que también fuera. ¿Por qué no quieren recibir a la U? Por estos delincuentes que andan rayando y quemando neumáticos fuera del CDA. ¿Por qué la U anda mal en la cancha? Porque se toman malas decisiones".

"Desgraciadamente esta es una mala decisión. No era el momento. Cuando el equipo va ganando, estas decisiones pasan piola y dan lo mismo. Pero hoy la U necesita unión, no más división, gente en el directorio que sepa de fútbol, de la pelotita", dijo Caamaño indignado.

"Tenían la posibilidad de haber nombrado a otra figura. Por favor, dejen de cagarla. La U necesita unión, pacificación. La U está peor que La Araucanía, hasta pacificarla. Por favor, señores de Sartos. Dejen de cagarla", completó el comentarista.