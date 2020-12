El periodista de Radio Agricultura analizó sin filtro al volante trasandino de los azules.

"Los mejores momentos de la U son sin Walter Montillo en la cancha y es ahí donde Dudamel tiene que tomar una decisión. ¿Le sirve este Montillo? Algunos lo atribuyen a la poca confianza que le ha otorgado el entrenador y que eso hace que Montillo rinda así”, sostuvo Caamaño.

“A mí me da la sensación que sin Montillo Universidad de Chile mostró sus mejores pasajes contra Audax Italiano en La Florida. Y desde que volvió a la cancha la U no ha podido ser desequilibrante, ese quipo dominante que se genera muchas situaciones de gol. Ayer se demostró eso”, argumentó.

El ex Fox Sports no tiene dudas: “con Montillo y Larrivey pierde mucho en la recuperación y eso a ratos lo aprovechó la Católica. Cuando entró Jimmy Martínez se posicionó mucho mejor el equipo y en campo rival. Dudamel, o recupera a Montillo, o sencillamente lo sienta en el banco. Este Montillo no está para ser titular en la U”.

Para cerrar analizó el gol perdido de Aránguiz ante la UC: “Jimmy Martínez habría pillado a medio camino a Dituro, Pablo Aránguiz ya lo encuentra cuebriendo todo el ancho. Si enganchaba… o la tocaba atrás venía Larrivey y Nacho Saavedra estaba entregado en la línea del arco para sacar la pelota de dentro”, sentenció.