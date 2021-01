El periodista de ESPN le mandó un consejo al estratega venezolano.

"Le quiero decir algo al señor Dudamel. Don Rafael a usted lo trajeron por un proyecto para encausar este equipo que había perdido el brillo futbolístico con Caputto post confinamiento, que había perdido el fútbol", comenzó diciendo el comunicador-

Agregando que "con usted el equipo perdió el alma, el fuego sagrado, hoy es un equipo que deambula en la cancha, un equipo que sus individualidades lamentablemente le soltaron la mano y si usted quiere sobrevivir en la U, tiene que hacer un remezón, y no el próximo año, ahora, porque está a ocho fechas y puede vivir una situación dramática"

Caamaño asegura que hay jugadores que no están a favor de Dudamel: "Usted debe hacer algo, reordenar las piezas, tendrá que sacar jugadores que no lo miran a la cara, que no lo dirigen la palabra y que sólo le desean que le vaya mal, y si a uted le va mal, a la U le va mal", aseguró.

Ante la pregunta de Francisco Sagredo, el periodista dio nombres. "Hay jugados que no quieren a Dudamel, uno de ellos es Montillo. No se atreve a sacarlo, lo pone de capitán, lo saca de la cancha, ni lo mira molesto. No viene jugando bien hace muchos partidos", cerró.