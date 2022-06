Cristián Caamaño hace pebre a Diego López en su debut en la U

Universidad de Chile ganó por 2-1 a General Velázquez en Copa Chile. Los azules no cambiaron la cara respecto de lo hecho en el primer semestre y, si bien es el primer partido de Diego López al mando, no se notó la mano nueva en el juego y la U sigue sufriendo mucho en defensa del campo de juego.

Cristián Caamaño, periodista, se volcó a sus redes sociales tras el apretado triunfo azul.

“General Velásquez retrató hoy (ayer) lo que es la U. La hizo ver mal, dejó en claro que no tiene defensores de nivel de Primera División y no cuenta con suficientes ideas futbolísticas para sostener un partido”, arrancó.

Después, Caamaño le mandó un recado a Diego López y sencillamente reprobó su estreno en la banca del Bulla: “Diego López tendrá que hacer magia si quiere sobrevivir. Hoy no pasó la prueba”, cerró.

Diego López y Universidad de Chile tendrán una nueva oportunidad de cambiar la cara el próximo lunes 27 de junio cuando tengan que recibir a General Velásquez en el Estadio Santa Laura por el duelo de vuelta de la tercera ronda de Copa Chile.

General Velásquez retrató hoy lo que es la U. La hizo ver mal, dejó en claro que no tiene defensores de nivel de Primera División y no cuenta con suficientes ideas futbolisticas para sostener un partido. Diego López tendrá q hacer magia si quiere sobrevivir. Hoy no pasó la prueba