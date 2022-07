Cristián Caamaño está chato de los 'hotelazos' en Chile

El periodista encuentra una "estupidez" los arengazos en los hoteles y recalcó que en los clubes importantes como Universidad de Chile o Colo Colo "las motivaciones son de por sí ya jugar estos partidos".

El panelista de Deportes Agricultura, mostró su malestar por este tipo de situaciones que ocurren en cada partido y lo comparó con lo que sucede en Europa y Argentina.

"Antes se jugaban Superclásico en los días de semana y no pasaba nada en los hoteles y ahora está esta estupidez de hacer arengazos y los jugadores yo puedo entender que tienen que vender humo y bajan a saludar", comenzó diciendo el reconocido rostro televisivo.

"Viejito en los clubes importantes las motivaciones son de por sí ya de jugar, yo no he visto en la Champions League que vayan a hacer un arengazo en el hotel, los tipos están jugando partidos decisivos todas las semanas y no pasa absolutamente nada en los hoteles. Ni en Argentina que es la cuna de los barras bravas se hacen arengazos en los hoteles ¿Qué es esta tradición?", agregó.

"El otro día los hinchas de Colo Colo dejaron la escoba en las afueras del hotel de Porto Alegre y los hinchas de la UC en Río de Janeiro ¡Cortenla de hacerse notar hasta en los hoteles! Es una estupidez muy grande y los clubes participan y lo fomentan porque hacen que los jugadores bajen, si no participan no habrán más porque no tendrán contacto", cerró tajantemente Caamaño.