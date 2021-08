Cristián Caamaño destruyó a Gustavo Poyet por pedir refuerzos en la UC

El periodista deportivo, Cristián Caamaño, lanzó una durísima crítica contra el técnico de Universidad Católica por pedir reforzar el plantel.

Mucho se ha hablado recientemente de que Gustavo Poyet le pidió a la dirigencia de Universidad Católica que busque refuerzos. Esto para enfrentar de mejor manera la segunda rueda del Campeonato Nacional e ir por el histórico tetracampeonato. Lo que no gustó nada a Cristián Caamaño.

En el programa Deportes en Agricultura se refirieron a esa situación y el periodista deportivo se tiró sin filtro. Esto porque señaló que los “Cruzados” tienen plantel más que suficiente para enfrentar la segunda rueda y que su solicitud es “una frescura, es pedir por pedir”.

“Tiene un plantel sobrecargado de jugadores para un torneo, es incluso más sobrecargado que el de Colo Colo. El tema es el técnico, que no le ha encontrado la vuelta al equipo. A diferencia de Quinteros que sí le encontró la vuelta y les ha dado cabida a jugadores de 18 y 17 años”, señaló de entrada.

“Poyet no solamente no ha sido capaz de darle la vuelta o de mejorar el rendimiento de jugadores que han estado bajísimo, eso no hay duda alguna. Este año de Lezcano, de Puch, de Aued, de Huerta, de Parot, de Saavedra, hay responsabilidad de ellos, pero Poyet no le ha dado un plus bajo ningún punto de vista”, añadió.

“Entonces la fácil es: los 28 jugadores que tengo no me sirven o me sirven cuatro o cinco y tráeme uno o dos refuerzos más. ¿A dónde van a quedar todos esos jugadores? Si Católica tiene que sacar la nata, no es que a diferencia de Colo Colo tiene cuatro o cinco chicos en la banca de 18 años, porque eso sí está haciendo Quinteros”, agregó el comunicador.

“No me consideren juveniles a Marcelino Núñez, que lleva tres temporadas. No me consideren a Diego Valencia, ya no aparece Salomón, ya no aparecen los chicos que figuraron por el Covid-19. Montes no aparece, Tapia empezó a aparecer y se lesionó desgraciadamente”, continuó.

“Lo de Poyet ya es frescura. Es pedir por pedir, porque no tiene la capacidad de sacarle trote a un plantel que él mismo aprobó cuando llegó. Entonces que no se queje que le faltan uno o dos jugadores”, cerró.