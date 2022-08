Cristián Caamaño cree que la U le puede ganar a la UC

Si bien el equipo dirigido por Diego López no ha mostrado su mejor versión, el periodista Cristián Caamaño de ESPN aseguró en el programa Equipo F que, si el conjunto azul logra replicar lo que hizo hace un par de semanas en Coquimbo ante Unión Española, tiene chances de derrotar al tetracampeón del fútbol chileno. El duelo será este sábado a partir de las 15 horas en el Estadio Nacional.

“Cuando López quedó más contento no fue por la respuesta anímica, fue porque jugó mejor que Unión Española. La U tiene que insistir con esa fórmula. No sé si los intérpretes fueron los once correctos, porque no estaba Nery Domínguez, pero cuando mejor se vio fue contra Unión”, dijo de entrada.

Bajo esa misma línea, argumentó: “Hay que insistir ahí, no hay que buscar eso de la arenga, porque no vas a ganarle a Católica con lo anímico, vas a ganarle porque vas a jugar mejor y en estas ocho finales no puedes aspirar a que hay que estar bien de la cabeza”.

De igual manera, Caamaño cree que no hay “Ninguna posibilidad de jugar mejor que Católica, pero si juega como ante Unión, para mí tiene chances. No digo que le va a ganar, pero tiene una chance de disputar el partido y ser competitivo”, cerró.