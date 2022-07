Cristián Caamaño asegura que no hay tanta diferencia entre Colo-Colo y la U

El periodista Cristián Caamaño anticipó parte de lo que será el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo este domingo en Talca, donde asevera al Cacique como amplio favorito pero asegura que la U acortó distancia en el juego respecto a lo que fue el primer semestre con Santiago Escobar.

El Cacique buscará ante la U estirar la supremacía en este tipo de partidos frente a su archirrival y consolidarse en la punta del Campeonato Nacional 2022,

“A diferencia de la primera rueda que fui muy categórico y dije que iba a ser un baile, yo creo que no va ser un baile este domingo, no va ser tanta la superioridad de Colo Colo”, dijo de entrada el comunicador.

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “En ese tiempo no estaba peor que con Escobar (Santiago), la U tiene cosas mejor que con Escobar y Colo Colo tampoco es el mismo; no tiene a Solari (Pablo), Costa (Gabriel) ni Amor (Emiliano), no es el mismo Colo Colo”.

“Aún así, sigue siendo enormemente favorito Colo Colo, va a ganar creo yo, pero no va ser tanta la diferencia como en ese partido que iba 3-0 a los quince minutos y debió haber sido goleada histórica”, remató.

Azules y albos se verán las caras desde las 13:30 horas este domingo en el Fiscal de Talca.