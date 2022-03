Universidad de Chile recuperó un poco de aire el domingo pasado cuando derrotó por 2-0 a Unión Española en un duelo pendiente del Campeonato Nacional 2022. Los azules siguen jugando mal.

En la antesala del clásico universitario, Caamaño hizo una comparativa entre ambos planteles en ESPN, diciendo que “Si tu analizas el equipo titular del a U, los cuatro jugadores que la U tiene en defensa, ninguno sería siquiera suplente en esta Católica. Los mediocampistas ni te explico. Si la U tiene algo de competitividad en el arco y en la cantidad de delanteros”, dijo.

“Lo que pasa es que no se les cae una idea porque no les llega un pase gol. Palacios hizo goles de jugada en la primera fecha y después los que hizo fueron de penal, pero no es culpa de Palacios porque él no se ha perdido ocasiones de gol, no es que lo hayan dejado siete veces frente al arco, 14 centros y no ha podido ser efectivo, es que la U no se genera”, aseguró.

Caamaño también tuvo palabras para Ronnie Fernández, quien se ganó el cariño del hincha azul: “Lo de Ronnie es un contagio, no es que Ronnie Fernández se las rebusca y genera ocho situaciones de gol por partido, es que el tipo al menos siente la camiseta, tiene una actitud combativa, pero de jugar a jugar ningún jugador e la U está en condiciones de ponerse la mochila y decir ‘yo voy a salvar a este equipo’”.

En el cierre, el comunicador reveló que: “La U no tiene individualidades, no tiene jerarquía, no tiene juego, no tiene técnico, no tiene nada. ¿Y así va enfrentar un clásico a San Carlos? No tiene ninguna posibilidad”, remató.

pic.twitter.com/siphMsQjCG — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) March 29, 2022

