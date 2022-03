Cristián Caamaño asegura que la U juega con miedo

Luego del empate de Universidad de Chile, donde Curicó Unido le igualó en los descuentos a los azules, el periodista de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño hizo un curioso análisis del juego en Santa Laura.

"Esto marca el cómo se termina conformando el plantel. Cuando queda 1-0 nadie puso la pelota al piso, nadie puso la inteligencia para jugar. Están trayendo jugadores que no son columnas para el equipo. No está el central que da dos gritos y se va ordenar el equipo. No está el volante central que dice 'muchachos hay que jugar corto' y no está el 10 que guarda la pelota y no se la quita nadie", comenzó diciendo Caamaño.

"Cuando se pone 1-0 la U despejó cinco balones a la tribuna, cuando la jugada marcaba toque corto para el costado y salir jugando. La U tenía un susto, el equipo no sabía qué hacer cuando estaba en ventaja y entendía que esa forma era tirándola para afuera", explicó el comentarista.

"Si el argumento es ponerse en ventaja y salvar el partido como de lugar, está claro que no va resultar. No generó una jugada de peligro. Todos los goles, en los últimos cuatro partidos, son de penal, porque no llegan al área. Muchos de esos penales fueron por errores puntuales. Ñublense dos penales de Palacios, con Colo Colo muy aislados y lo de ayer un centro al área para ver qué pasaba.Pero no es que la U dejó de cara al gol al delantero, son todas jugadas aisladas, no hay generación de juego y ayer jugó con la forma que prefería Escobar", finaliza.

