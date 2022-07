Cristián Caamaño asegura que Colo-Colo le ganará fácilmente a la U

El periodista habló sobre la derrota de Universidad de Chile ante O'Higgins por el Campeonato Nacional 2022 y aseguró que no existe posibilidad de que los azules derroten a Colo Colo en el Superclásico.

“Lindas frases aporta Diego López, es un buen comentarista, endulza oídos, tira agua para su molino como todo entrenador, pero lo concreto es que en 4 partidos de campeonato, incluso, en todos los partidos de la era López, la U no mereció ganar ninguno. Ni a Unión La Calera ni a General Velásquez”, dijo de entrada Caamaño.

Además, dijo que: "Cuando en seis partidos no has hecho los méritos suficientes para ganar, independiente que terminó ganando alguno algo está fallando y no solo falla en la capacidad de definición, porque eso es una parte del fútbol. Voy a algo más: se quedó dormido con los refuerzos López y está haciendo sentir mal al chico Parra porque ni lo citó. Si no necesitabas un arquero de esas características, ¿por qué no peleaste por un central?”.

Caamaño criticó la inexperiencia azul que terminó jugando en Rancagua los últimos minutos: “Ayer la U terminó jugando en la última acción con Campos, Navarrete, Cordero, Assadi, Morales e Ignacio Tapia; seis jugadores de 21 años o menos que no tenían experiencia alguna. Estaban con un pavor en ese tiro libre final y terminó perdiendo un partido que no era para perderlo, pero se pierde igual”.

Para cerrar, reveló que: “Lo concreto es que la U otra vez va pelear el descenso. Lo dije en esta radio: va ganar uno de 12 y va en uno de nueve. Va perder el Superclásico, no por goleada, pero lo va terminar perdiendo y a partir de ahí yo no sé qué va pasar con Diego López después de un punto de 12. Con Miranda jugaba mejor la U”.