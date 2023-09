Cristián Caamaño no tuvo clemencia con el entrenador de Universidad de Chile. El equipo de Pellegrino perdió por 3 a 1 ante Deportes Copiapó, resultado que hizo que los universitarios se quedaran en el décimo puesto con 31 puntos.

“Dos puntos de los últimos 24, si eso no es causal de despido de un entrenador y hay que ver que decisión toma Pellegrino y si tiene la valentía de renunciar. No creo, si no lo hizo después de cuatro derrotas muy difícil que lo haga en estos momentos”, indicó en un comienzo el periodista en Radio Agricultura.

Agregando que: “la U se está metiendo en un problema gravísimo, se están acercando los del fondo, hay que ver que ocurre con Magallanes, pero claramente lo de Pellegrino en la U es insostenible”.

“Así como va no sería raro y como se siguen acumulando las derrotas, no sería raro que llegara a las últimas fechas con chances de perder la categoría”, cerró el comunicador.

El Pato Yáñez cree que: “Lo que dice Pellegrino tiene razón, la U no tiene estadio y una serie de cuestiones que han sido históricas, eso no lo tiraría dentro de la sopa para tratar de argumentar algo que no consigo en la cancha con los jugadores que tengo”, criticó Pato Yáñez a la conferencia de Pellegrino en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura

El ex delantero no tiene dudas: “Este plantel no es para ganar Copa Libertadores ni Copa Sudamericana, pero sí para estar dentro de los tres primeros en Chile, de eso no tengo ninguna duda. En algún momento lo consiguió, jugando bien o mal”.