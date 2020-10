El periodista de ESPN se fue con todo en contra de la concesionaria que administra los destinos de Colo-Colo.

Zaldivia, quien está operado por una rotura del tendón de Aquiles, fue pasado por la isapre como cualquier trabajador que sufre un accidente laboral. Esta situación enfureció al comunicador que no tuvo clemencia con los dirigentes del cuadro popular.

“Uno esperaba que después de lo sucedido con Deportes Antofagasta donde, derechamente, actuaron contra cualquier fair play, atentaron contra el fair play futbolístico y uno decía bueno, en realidad, el clamor popular de sus propios hinchas pidiendo que pararan los escándalos, que ya no podía ser más vergonzoso el accionar de Blanco y Negro y del club en general. Pero nos encontramos con esta situación de Matías Zaldivia, evidentemente, que me sorprende”, partió comentando.

“Al interior de la gerencia deportiva no hay un ingeniero comercial, no hay un tipo que no tenga cancha, está Marcelo Espina: jugó al fútbol, fue técnico, sabe de qué se trata esta profesión, sabe qué es lo que ha pasado cuando tú te lesionas gravemente, y el sueldo se mantiene intacto. Me cuesta entender una decisión de este tipo habiendo una persona de fútbol, no una persona que haya vivido entorno de esto, sino que jugó fútbol”, agregó.

“Está Harold Mayne-Nicholls a quien muchos tildan de una persona pro, que en la ANFP realizó un gran trabajo, que trajo a Marcelo Bielsa, y que esté permitiendo una situación como esta en contra de Matías Zaldivia, un caso excepcional, demuestra una miseria humana. Finalmente, de quién haya tomado la decisión, de quién la aprobó, de quién está detrás de todo esto, de quién finalmente está cubriendo esta decisión, nadie se hace responsable. Todos apuntas que una decisión del directorio”, aseveró.

"Blanco y Negro se está disparando en los pies, porque no entiende que esta misma situación le puede pasar a otro futbolista en el partido de hoy, por ejemplo: ¿qué jugador va a querer dejar la vida hoy por Colo Colo? Sabiendo que si tiene un sueldo superior al tope de la isapre va a ver restringido su salario por seis u ocho meses por este antecedente. ¿Qué jugador que termina contrato hoy va a querer ir a trancar con todo? ¿Qué jugador está dispuesto a arriesgar su carrera por Colo Colo hoy? Por esta situación de Zaldivia”, sentenció.