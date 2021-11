Cristián Caamaño barrió el piso con Relojito Romero

Cristián Caamaño, periodista nacional y comunicador de ESPN y Radio Agricultura fue durísimo con el trabajo de Cristián Romero en la banca de Universidad de Chile.

“El principal problema con Cristián Romero es que le transmitió su miedo a los jugadores, ahí está la gran traba que tiene la U en la recta final del campeonato”, dijo Caamaño.

El comentarista agregó que “no ha sabido transmitir un mensaje positivo y seguro y de que esto se resuelve siendo protagonista, ganando los partidos, él cree que empatando y siendo sólidos en defensa, la U va a terminar salvándose y se va a dar cuenta al final del torneo que esto no va a ser suficiente”.

Cristián Caamaño, periodista nacional y comunicador de ESPN y Radio Agricultura fue durísimo con el trabajo de Cristián Romero en la banca de Universidad de Chile.

“Lo más probable es que bajo esa lógica de Romero la U va a terminar descendiendo o tendrá una posibilidad grande, esperando los otros resultados, como mínimo jugar la promoción”, complementó el comunicador.

Por último Cristián Caamaño sentenció tajante que “Romero tuvo dos semanas para preparar un partido contra Cobresal y no avanzó ni un centímetro, se conformó con defender su arco y sobrevivir, y cuando tratas de sobrevivir con tan pocas armas, evidentemente no te va a salir bien, no vas a ganar”.

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.