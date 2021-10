Cristián Caamaño quiere a Felipe Mora de titular ante Perú

Cristián Caamaño pidel al ariete formado en Audax Italiano para el Clásico del Pacífico, además, cabe recordar que está ausente Eduardo Vargas pero los regresos de Alexis Sánchez y Ben Brereton abren un espacio a la ilusión con la gran incógnita de quién los acompañará alos "europeros".

Para el periodista de Deportes Agricultura, Cristián Caamaño, todo está bastante claro.

"Sin Vidal ni siquiera te debe importar si es con línea de 3 o línea de 4 porque tiene que haber un volante más adelantado que en este caso va a ser Alexis Sánchez, no tengo dudas, con dos arriba. Ojalá sea un hombre de área y no un Meneses, un hombre que no va a pisar el área rival", afirmó durante el programa de Radio Agricultura.

"Si Alexis juega de volante, en la posición que él quiere jugar, y Brereton no es centrodelantero más allá de su racha goleadora, tiene que ir el 9 nominal que tienes en la convocatoria que es Mora. Así tiene que ir a Chile a matar o morir", puntualizó.





El atacante del Portland Timbers puede sacar provecho del rival. "Aquí no está jugando contra los que están en Europa, son jugadores muchos que están en el fútbol mexicano, algunos que están en tercera línea de Europa, algunos que están en el fútbol sudamericano como los zagueros peruanos. A mí me da la sensación de que Mora perfectamente se puede acoplar dentro del juego de Chile", añadió.

El gol que acaba de anotar Felipe Mora en la MLS @peloterosleague pic.twitter.com/MnTQrZvEk5 — Pato Figueroa (@patopeloteros) September 26, 2021





HORARIOS FECHA TRIPLE DE LA ROJA.

Los horarios de la Selección ya están confirmados. Así, Chile enfrentará a la Albirroja el domingo 10 de octubre, a las 21 horas, en San Carlos de Apoquindo, mientras que con Venezulea lo hará el jueves 14, también a las 21.00. Eso sí, antes de ambos cotejos tendrá que visitar a Perú, en Lima, el jueves 7, a las 22 horas.