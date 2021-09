Cristián Caamaño cree que Chile ya está fuera del próximo mundial

Cristián Caamaño, periodista de ESPN, fue muy duro con Lasarte tras la derrota ante Colombia por 3-1 en Barranquilla.

“Si nos decían que Chile iba a ganar un punto de nueve, estamos eliminados. Desgraciadamente, salvo un milagro que suele ocurrir en el fútbol, la selección chilena sentenció su clasificación, ni siquiera llega al repechaje”, partió diciendo.

“No es una derrota cualquiera, es una derrota que te deja sin puntos y muy golpeado psicológicamente. Me parece que nunca el plantel dimensionó las diferencias como hasta ahora: cuando perdiste con Paraguay dio la sensación de que caíste hasta por cansancio, no porque fueran mejor. Pero ayer en los primeros 45 minutos hace mucho tiempo que esta generación dorada no era vapuleada de esta forma y siento que nos quedamos abajo del avión. Puedo terminar comiéndome las palabras, ojalá que me equivoque, pero creo que nos quedamos fuera del Mundial”, agregó.

“Si hay un cambio y la próxima fecha triple nos va tan mal como esta y sin posibilidad alguna, es mejor que venga el recambio, que sería lógico. Si estás fuera del Mundial, sería hasta lógico. Pero creo que esta generación merece llegar hasta el final y con Lasarte, salvo que el uruguayo decida dar un pase al costado. Me parece que Lasarte debe entender que no vale todo su libro anterior, que reflexione y que defina que se debe ser protagonista como ante Brasil, sea en las condiciones y el rival que sea (…) de los 10 que dirigió, ganó uno, estadísticas nefastas”.

Cristián Caamaño, periodista de ESPN, fue muy duro con Lasarte tras la derrota ante Colombia por 3-1 en Barranquilla.

“Creo que Lasarte tiene que entender que no sirve endulzar oídos, es bueno ser caballera y educado, pero hay que ser agresivo y tomar decisiones (…) me parece que falló rotundamente donde le quedaba la última bala, que es donde más cuidado debía tener y eso no se refiere a tener cuidados defensivos, sino a no fallar y falló feo, que también se lo traspasó a los jugadores”, complementó.

Así se jugará la fecha 21 del Campeonato Nacional:

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE

Santiago Wanderers vs Cobresal, 15:00 horas, Estadio Elías Figueroa.

Audax Italiano vs Unión La Calera, 17:30 horas, Estadio El Teniente.

Curicó Unido vs Universidad Católica, 20:00 horas, Estadio La Granja.

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE

Ñublense vs Huachipato, 16:30 horas, Estadio Nelson Oyarzún.

Unión Española vs Universidad de Chile, 19:00 horas, Estadio Santa Laura.

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE

Deportes La Serena vs O'Higgins, 14:00 horas, Estadio La Portada.

Colo Colo vs Everton, 19:00 horas, Estadio Monumental.

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE

Palestino vs Deportes Melipilla, 16:00 horas, Estadio Municipal de La Cisterna.