Cristián Caamaño, fue categórico en los micrófonos de Radio Agricultura sobre el listado para la fecha triple: "Es rarísimo lo de Marcelo Allende. Yo lo vengo anunciando desde hace mucho tiempo la influencia de Cristian Ogalde dentro de la selección chilena y ¿quién es el representante de Marcelo Allende? Cristian Ogalde", puntualizó.

"No hay que tener dos dedos de frente. Si ustedes me dicen que en realidad de Marcelo Allende es sorpresiva en este mes, pero no lo nominó para la Copa América, no lo nominó para las dos fechas clasificatorias anteriores. Hubo futbolistas que en el torneo chileno marcaron enormes diferencias en esa zona de la cancha, por ejemplo Martín Rodríguez que ni siquiera fue reservado a diferencia de César Pinares y Ángelo Sagal y que no está en esta nómina", añadió.

"Está Pablo Galdames sin club que estuvo en la Copa América y no lo hizo jugar prácticamente y sin embargo lo vuelve a nominar pese a no tener pretemporada. Acá no puedes regalar ningún jugador, pero absolutamente ninguno", indicó el comentarista.

Caamaño fue enfático con lo que sucede en la selección chilena. "No te puedes dar el lujo de regalar una convocatoria y me parece que en el caso de Marcelo Allende y Pablo Galdames están regalando dos convocatorias en desmedro de otros futbolistas. Podemos discutir miles de factores pero para mí, lo de Allende es más grave".

#LaRoja ya tiene su nómina para las Clasificatorias



🇨🇱⚽ Vamos a rockear‼



✅💪 Lista la nómina de la Selección Chilena para los partidos con Brasil, Ecuador y Colombia, rumbo a #Qatar2022



🎼🎸🎤 Los intérpretes están listo... sólo faltas tú pic.twitter.com/yCmX90uxNr — Selección Chilena (@LaRoja) August 24, 2021

FECHA 18

Miércoles 25 de agosto



Deportes Antofagasta vs. Palestino. 14:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Unión La Calera vs. Colo Colo. 16:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Universidad Católica vs. Ñublense. 19:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Jueves 26 de agosto

Deportes La Serena vs. Audax Italiano. 14:00 horas. Estadio La Portada.

Santiago Wanderers vs. Unión Española. 16:30 horas. Estadio "Elías Figueroa".

O'Higgins vs. Everton. 19:00 horas. Estadio El Teniente.

Cobresal vs. Huachipato. Por programar.

Club Libre: Universidad de Chile

PARTIDOS DESTACADOS:

Colo-Colo visitará a los caleranos el miércoles a las 16:30 horas en el Nicolás Chahuán

La UC recibirá a Ñublense en San Carlos de Apoquindo el miércoles a las 19:00 horas.

Wanderers recibirá a Unión Española en el Elías Figueroa el jueves a las 16:30 horas.