Cristián Basaure defendió a César Pinares de las críticas

Cristián Basaure, ex jugador y ahora comentarista de fútbol de Redgol le baja el perfil a la derrota de la roja de todos ante Paraguay.

“La pregunta es quién jugó bien… ¿fue sólo Pinares o hubo otros rendimientos individuales que no estuvieron a la altura? Hay cuestiones que uno no puede manejar como son las críticas en las redes sociales. Sí puedes dar tu opinión de manera valiente y contraria a lo que se dice en Twitter, porque también te van a caer puteaditas o mensajes que uno no quiere leer, pero no hay que opinar en base a lo que digan las redes sociales”, comenzó diciendo Cristián Basaure.

Agrega: “lo que me llama la atención es que Rueda ya lo hacía jugar ahí. Algo le ven los técnicos que lo hacen jugar cargado a la derecha. Qué sé yo, buscan el enganche hacia adentro para el remate, que venga hacia dentro para liberar el pasillo para Isla, que se asocie más. No sabemos cuál es el rol o qué se le pide en la interna, pero ya lo hizo con Rueda y repite con Lasarte. Algo hay ahí que el resto no vemos, no puede ser que los dos técnicos de la selección se equivoquen”.

Respecto al partido y el mal resultado sostuvo que “no dramatizo, en algún momento Chile iba a perder, el peor partido y ya lo dijo Lasarte, se jugó mal y hay que asumirlo. Tácticamente te ganaron, pero se vieron movimientos poco coordinados en Chile”.

“Se jugó con poca chispa, poco intenso Chile y le costó agarrar, generalmente los volantes estaban de espaldas, más que mal perfilados siempre había un paraguayo encima. Y cuando quiso saltarse esa presión con Bravo tampoco fue eficaz”, agregó.

Sentenció que “la pelota parada está siendo un dolor de cabeza para Chile, todavía no le marcan de juego, en desarrollo de partido. Ayer tiro de esquina y penal. Leí en redes sociales que la tendencia era criticar mucho. Está bien, no se jugó bien, pero todo queda en el análisis táctico. No vi que entraran con actitud soberbia mirando por arriba del hombro. No lo vi, el equipo se vio cansado por el desgaste y fue una mala noche”.

