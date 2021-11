Cristián Basaure contó detalles de la agresión a Pablo Aránguiz

Cristián Basaure, comentarista de TNT Sports fue testigo en primera fila de lo sucedido al estar en la transmisión del compromiso que perdió la U ante Curicó Unido . "Yo que estoy en la caseta y la agresión no era contra mí, porque había gente en la tribuna, porque están las familias de los futbolistas y en definitiva, independiente de, hay que opinar de eso. Es algo que no puede ocurrir en ninguna cancha del mundo y duele verlo", dijo en Redgol en La Clave.

"Yo nunca voy legitimar la violencia en general y sobre todo cuando se trasgreden los límites. Te puede gustar o no, puede mojar más o menos la camiseta, todo lo que quieras, pero eso no puede ocurrir", puntualizó.

El comentarista explicó cómo se vio el triste momento. "Un hincha baje y empuje a Thomas Rodríguez, después ingresó un segundo y después cuando vimos para el frente venían entrando 100 o 150 personas se puso muy complicada la situación. A Aránguiz le pegaron, esa es la realidad, él tiro un par de patadas para defenderse pero pudo ser mucho peor y me parece que no es la forma, no es la manera", relató.

Basaure lamentó todo lo que está sucediendo actualmente con Universidad de Chile. "Es una sensación de pena por el momento que está viviendo la U, qué pena por el futbolista. Ahora, había 5 mil personas y fueron 100, no me gustan las generalizaciones. La gente estaba con una bronca, de hecho nos miraban como diciendo '¿con quién descargo?'", indicó.

Me llega este triste video protagonizado por hinchas de la U. Que indecencia, ni siquiera estan peleándose el descenso. Tienen mucho que aprender de la vereda de al frente. Colo colo con caravana apoyo sus jugadores cuando estaban en la promoción. pic.twitter.com/X2g1qm7GFU — Crist⚽️fer (@CHvm14) October 30, 2021

