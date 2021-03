Cristián Aubert: “No he tenido contacto con los nuevos dueños de la U”

El presidente de Azul Azul, Cristián Aubert, se refirió al avance de las negociaciones para vender las acciones de Carlos Heller en la concesionaria.

Gran controversia generó a comienzo de semana el mayor accionista de Azul Azul, Carlos Heller, con un anuncio al respecto de su participación. El empresario afirmó que ya había aceptado una oferta para vender el total de su participación en la concesionaria, correspondiente al 63%.

Ante eso, el presidente de la sociedad anónima que administra a Universidad de Chile, Cristián Aubert, se manifestó ante la posibilidad. El timonel azul reconoció que no ha tenido contacto con los potenciales nuevos dueños de la U. Además, adelantó que aún faltan algunos detalles para que se haga oficial la venta de las acciones de Heller.

"Si bien la propuesta está arriba de la mesa y está en desarrollo, falta un tiempo para saber cómo avanza y cómo termina", dio a conocer este miércoles el propio Aubert.

"Respecto de los potenciales nuevos dueños, no he tenido contacto con ellos y me imagino que en la medida en que ellos decidan o puedan llevar adelante su compra, me llamarán a reunión para que contarme del proyecto que ellos quieren desarrollar", agregó.

Cabe destacar que el paquete de acciones que posee Carlos Heller corresponde al 63,7% de la totalidad de la propiedad de la sociedad. Además, las últimas informaciones señalan que un grupo con experiencia en clubes de la MLS estadounidense se harán cargo de la concesionaria.