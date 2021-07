Cristián Arcos, periodista de Radio ADN criticó duramente al cuerpo arbitral del partido que terminó 1-1 entre azules y el cuadro Chillañejo.

“Una de las cosas por lo que no me gusta el VAR es por esto mismo. Una tecnología que supuestamente ayudaría para que no pasara esto, al final genera más discusiones. No sé si (Nicolás) Gamboa tiene acceso en algún minuto a la imagen donde Roberto Gutiérrez está en evidente offside. Si tuvo acceso a esa imagen y no lo cobra hay un error de procedimiento, y si no lo vio, era bien evidente”, dijo Arcos en Radio ADN.

Agregó que “sí podemos discutir si fue penal o no al Pájaro Gutiérrez, que es muy vivo, mueve a Osvaldo González y le da en la mano. Para mí sí es mano, cobrable. Si esta tecnología no se implementa bien, entonces no es la tecnología que requiere este deporte. Si se cobraba el fuera de juego no hablábamos de esto. Es donde no sé si tuvo la imagen o apareció después”.

Su colega, Guarello fue breve pero categórico: “era offside si ibas al VAR. Para mí era siga, siga. Pero si va al VAR era para que cobrara el fuera de juego”.

“Yo vi la imagen en el CDF y se ve la posición, el problema está en qué le muestra el VAR al árbitro. Ese error humano. En Europa funciona mucho mejor el VAR, falta capacitación acá y los árbitros andan como asustados. Les faltan más clases”, sentenció Luka Tudor.

Programación Fecha 14 del Campeonato Nacional 2021

Domingo. 11:30 hrs. Estadio CAP: Huachipato vs Unión La Calera

Domingo. 13:30 hrs. Municipal de La Cisterna: Palestino vs Unión Española

Domingo. 16:00 hrs.: Estadio El Teniente: Universidad de Chile vs Universidad Católica

Domingo. 20:00 hrs.: Estadio Nicolás Chahuán: Deportes Melipilla vs Colo Colo

Lunes. 14:30 hrs.: Estadio La Portada: Deportes La Serena vs Deportes Antofagasta

Lunes. 18:00 hrs.: Estadio Nelson Oyarzún: Ñublense vs O´Higgins

Lunes. 20:30 hrs.: Estadio La Granja: Curicó Unido vs Santiago Wanderers

Martes. 20:30 hrs. Estadio Sausalito: Everton vs Cobresal