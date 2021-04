El periodista de Radio ADN se lanzó con todo en su cuenta personal de Twitter.

Curicó perdió en el estadio San Carlos de Apoquindo en su visita a Universidad Católica, en partido por la cuarta fecha del Campeonato Chileno 2021.

Minuto 2, contrataque veloz de los visitantes, pase profundo de Pablo Parra y Bayron Oyarzo que ingresó al área y venció a Matías Dituro, A los pocos segundos, el gol fue anulado por el lineman Edson Cisternas.

En ese momento, José Cabero empezó a comunicarse con el VAR para saber en qué posición partió Oyarzo. Luego de cuatro minutos, el árbitro anuló la conquista.

A los pocos minutos de haber tomado esta medida, la señal oficial ofreció las imágenes de la polémica jugada con las líneas trazadas.

Arcos es un reconocido hincha de Curicó y se lanzó con todo en contra del árbitro del partido:

El error intencional de Cavero condicionó el partido. No hubo grandes diferencias desde el juego. La UC ultra efectiva. Dos llegadas y dos goles impecables. Curicó tiene buen pie pero es muy largo y poco profundo. Aparte del gol que Cavero no quiso cobrar, casi no llegamos