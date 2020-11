El periodista de Radio ADN analizó la profunda crisis que vive el cuadro popular.

Arcos se refirió a los bajos rendimientos del equipo de Gustavo Quinteros:

"Muchos bajaron su rendimiento, sin duda. Leonardo Valencia juega menos de lo que jugaba en Palestino, no hay duda de eso, pero quizás tampoco era determinante. En otros Colo Colo probablemente Valencia no habría sido contratado y no es un tema contra Valencia", comenzó diciendo.

El Tenor Escritor es más comprensivo con los jugadores de la cantera. "Para el joven de casa es complicado entrar cuando entras en un círculo en el que el equipo viene mal y tienes que jugar mucho. Es muy difícil que destaques a menos que seas Arturo Vidal", profundizó.

Otro de los apuntados es Óscar Opazo, quien tuvo un pasado reciente de selección chilena. "Hay rendimientos llamativamente bajos, como Opazo. Los comparo con ellos mismos. Opazo que en un minuto fue un aporte importante".

Pero la peor nota es para la defensa de los albos: "Los zagueros centrales de Colo Colo no dan pie con bola en términos de rendimiento deportivo y además son incriticables. Tú los criticas y de verdad es como que estuvieras criticando a Rafael González, a Leonel Herrera. Porque se creen históricos todos".

"Hace poquito Colo Colo sacaba un resultado más o menos, ganaba un partido de Copa Libertadores, y había dos jugadores de Colo Colo, en particular dos defensas y en particular no chilenos; que te tiraban el rendimiento encima: '¡Digan algo ahora!'. Y por un partido. Colo Colo viene jugando mal hace dos años", cerró.