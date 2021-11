Cristian Arcos: "Decidieron transformar a la U en cualquier cosa"

Cristian Arcos se lanzó con todo en contra de la dirigencia de los azules tras la dura derrota ante Ñublense por la cuenta mínima que deja al equipo de Romero a 3 puntos de la promoción.

“Es muy difícil de explicar lo de la U, porque hay tantas variables y aristas que circunscribirlo sólo al terreno de juego es muy mezquino. La U hace agua por todos lados y no hace agua en el último mes o meses, hace aguas hace años”, comenzó diciendo Arcos a Radio ADN.

"Se tomaron determinaciones y decisiones para transformar a la U en cualquier cosa, para ver a la U como cualquier cosa; para ver a la U como un producto y Universidad de Chile no es sólo un producto, el fútbol no lo es, y menos instituciones tan importantes como la U”.

Arcos sostuvo que “hoy el partido terminaba en empate y no te cambiaba el análisis. La U es un equipo que no tiene contundencia ni fondo de juego, que no juega a nada, que en el segundo tiempo no pateó al arco”.

Agregó que “la U tuvo dos tapadas de gol que las salva Fernando De Paul y un penal totalmente evitable. Eso se suele sumar cuando un equipo anda mal: decidir mal, ejecutar mal, estar muy nerviosos y tensos. Es un espiral de la U que no parece tener fin. La U se hace un gol, se hace un penal así mismo, por la falta de un jugador de experiencia”.

Cristian Arcos sentenció que “la U está muy complicada, si Curicó ganaba su partido Universidad de Chile estaría en zona de promoción al descenso. Y ahora juega contra la Católica y el resto de los rivales se ven empinados para la U”.

