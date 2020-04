Cristián Álvarez reveló inédita conversación con Jorge Sampaoli

El ex futbolista de la Universidad Católica se refirió al último partido que defendió los colores de la selección chilena.

El ex defensor e ídolo de la Universidad Católica, Cristián Álvarez, destapó un inédito consejo cuando fue parte de un ciclo con el ex entrenador argentino Jorge Sampaoli, cuando era técnico de la selección chilena.

En conversación a través de un live de Instagram con 24 Horas Deportes, el "Huaso" confesó el único consejo que le dio el casildense para marcar al brasileño Neymar Jr., en un amistoso de preparación al Mundial del 2014.

"Me acuerdo de que en ese partido Sampaoli, el día anterior me mostró un video de Neymar, de sus mejores jugadas para que viera cómo marcarlo. Imagínate ese compacto... Termina el video y yo me pongo a reír y le digo: 'Profe, ¿qué hueá quiere que haga?'. Y él también se puso a reír", narró.

"Lo único que te digo es que no le 'saques las patas' nunca. Retrocede, retrocede, hasta que veas la oportunidad. Me acordé todo el partido de esa frase y me fue bien", agregó.

El ex defensor se tomó su tiempo y explicó el consejo que le dio Sampaoli. “Era que no le punteara la pelota, porque cuando se la quieres quitar, es tan rápido que te saca el balón en milésimas de segundo, tu quedas mal posicionado, te sacó dos metros y no lo pillaste más. Era retroceder hasta que encontraba la equivocación de él y atacarlo con todo, con lo que viniera”, explicó.

"Por la Selección jugué mucho, sobre todo en las menores, y adultas, pero ese fue el último partido que jugué y anduve muy bien. Todo es según el momento en que estás", finalizó.