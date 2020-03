El ídolo de los cruzados reconoció que su niñez estuvo marcada como hincha del Popular.

En conversación con LUN el ídolo y ex capitán de la UC afirmó que “mi papá había sido ídolo de Colo Colo, así que trató de traspasarnos ese sentimiento. No éramos de ir al estadio, aunque reconozco que seguí toda la campaña de 1991 y celebré el título como todo Chile, por lo demás. Pero esto del fútbol es como una religión: los padres te bautizan y te guían por un lado y uno después decide. Mi primera religión fue Colo Colo, pero yo elegí, de grande, la de la UC".

"Nos fuimos de Curicó a Santiago con mi mamá a probarnos con Iván a Colo Colo. Llegamos y en el Monumental hablamos con el profesor José Pekerman, quien nos dijo que volviéramos al otro día, porque no había entrenamiento. Como también de Católica habían visto a Iván, nos fuimos esa tarde a San Carlos de Apoquindo para aprovechar el viaje. Entrenamos y nos dejaron. Así que no volvimos al otro día al Monumental", agregó el ex defensa de la Franja.

Cabe recordar que Cristián e Iván son hijos de Luis Hernán Álvarez, una de las mayores leyendas en la historia de Colo-Colo, quien con la camiseta alba ganó tres títulos y anotó 102 goles en 146 partidos jugados.