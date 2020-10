El ex capitán de la UC analizó el presente del equipo de sus amores y tuvo palabras para el DT trasandino.

El Huaso habló con el Trovador del Gol en el programa “Grítalo América” y recordó el día en que Maradona se puso la camiseta de la Franja.

"Si, pero… No es un ídolo para mí. De verdad, no siento nada. No me gusta como es, sus declaraciones, lo que hace. Te puedo mentir, te puedo decir “bacán que estuvo aquí”, pero, no".

"Lo que pasa es que como jugador fue extraordinario, nada que decir. Lo logré ver antes, nada que decir. Pero con sus cosas y sus declaraciones, no me gusta. Lo vi con la camiseta de la UC y no sentí nada. A lo mejor se enojan, pero yo lo siento así", explicó

"Tanto Maradona como Messi son una maravilla. Pero Maradona logra cosas tan importantes en Argentina, tan impensadas, justo cuando lo estaban pasando tan mal. Lo que logra Maradona es tan importante que es muy difícil repetirlo. Ahora, Messi ha logrado tantas cosas a nivel de clubes… que es algo extraordinario. No me puedo quedar con ninguno de ellos, ambos son una maravilla", completó.

Sobre el presente de la UC en la Copa Sudamericana, analizó que: “Fue un partido en el que (UC) fue ampliamente superior, en posesión de balón, ubicación en la cancha, superior en llegadas, pero no tan profundo como otras veces. Pero, eso porque nos enfrentamos a un rival bravísimo en Paraguay, especialmente cuando juega de local. Ahora, el resultado es bueno, pero si Católica juega igual a como lo hace de local, debería pasar. Pero, también, yo vi el partido pasado de Sol de América, de visita contra Libertad, y le ganó 2-0. Al final le hizo dos goles y terminó ganando. Entonces, no es un equipo fácil, no es algo que decir “le ganamos seguro”. Si uno ve equipos como este, como Guaraní, son rivales duros, difíciles", cerró.