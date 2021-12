Cote López maravilló a sus fans con explosivo bikinazo en Instagram

La esposa de Luis Jiménez se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones en Dubái junto a toda su familia.

Divina. No hay otro calificativo para referirse a la querida influencer y empresaria nacional María José "Coté" López, quien suele sorprendernos con sus aventuras y momentos familiares en sus redes sociales.

En esta oportunidad, la empresaria decidió publicar una coqueta postal disfrutando de sus vacaciones en Dubái junto a toda su familia.

“Hasta yo me tengo envidia en esta foto”, bromeó María José en su cuenta de Instagram. “Les juro que en vida real no me veo así”, complementó la esposa del “Mago” Jiménez en la plataforma virtual.

“Estoy segura que te ves mejor en la vida real”, “5 hijos y así de regia”, “estupenda”, “te debes ver más mina entonces” y “divina” fueron algunos de los comentarios que recibió.

En pocas horas, la instantánea acumuló más de 59 mil “me gusta”.