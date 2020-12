El volante de La Calera se fue con todo en contra de la autoridad de salud por los casos de COVID-19 en el equipo cementero.

El Seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, comunicó este domingo la existencia de un brote de coronavirus en el primer equipo de Unión La Calera, uno de los líderes del Campeonato Nacional 2020.

La autoridad informó al diario La Tercera que “se confirma brote en Unión La Calera, en el cual hay tres casos positivos, seis casos probables y 11 contactos estrechos. Esto es resultado de las investigaciones epidemiológicas que llevamos hasta este momento”.

La noticia enfureció a Fernando Cordero, que ocupó su cuenta de Twitter para hacer los descargos en contra del Seremi.

"Señor Francisco Alvarez, no le pareció informar a los involucrados antes de tirar todo a la prensa ? Me acaba de llamar mi hija de 8 años preguntándome si estoy bien, no pensó la weaita antes de querer hacerse famoso!", escribió el ex UC.

El jugador de Unión La Calera además reclamó que "hace 3 semanas vienen poniéndonos problemas, hablando de suplantación que no existió, publicando la identidad de un compañero y sus resultados (prohibido por ley), ahora se mandan terrible cagada filtrando información nuevamente, aparte de hacer las cosas mal, son!"

Para el final, Cordero asegura que ningún jugador de Unión La Calera tiene los resultados de los exámenes.