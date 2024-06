¡Tiembla el cacique! Coquimbo no quiere soltar a Luciano Cabral a Colo Colo

Esta jornada, se realizó el sorteo para los octavos de final tanto de la Copa Sudamericana como de la Copa Libertadores. Para este último, Colo Colo conoció a su rival en la primera fase eliminatoria del torneo, recordando que los albos obtuvieron su pase para esta instancia en el último partido de la fase de grupos ante Cerro Porteño.

Tras el ya mencionado sorteo, los albos conocieron su próximo camino en la Copa Libertadores, donde su primer rival en los octavos de final será el cuadro colombiano de Junior de Barranquilla. El cuadro cafetero será el primer gran desafío del cacique, quienes vuelven a esta instancia en el torno internacional después de seis largos años.

Ahora, Colo Colo ya comienza a enfocarse en lo que será su participación en el próximo mercado de fichajes, donde esperan poder reforzarse de la mejor manera posible, de cara al segundo semestre de esta temporada. Es aquí, donde el cacique tiene un claro objetivo, conseguir el fichaje de Luciano Cabral en el equipo.

Pero este deseo por parte del cacique nuevamente se ve en peligro, ya que desde Coquimbo Unido no quieren dejar partir a su máxima estrella, sobre todo pensando que si obtienen una victoria en su partido pendiente ante Palestino, se quedarían con el primer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Con respecto a los planes de Colo Colo en este mercado de fichajes, la directiva del cuadro pirata señaló que, "no queremos que Luciano se vaya y por cierto no queremos que se vaya a un equipo chileno. No tiene ninguna lógica que mandemos bajo ninguna circunstancia a un jugador nuestro a un equipo rival potencial".