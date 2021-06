Constanza Ríos compartió una sensual foto en la playa para celebrar sus 20 años

La hija mayor del ex tenista, Marcelo "Chino" Ríos, disfrutó una nueva vuelta al sol con una hermosa postal en las playas de Miami, Estados Unidos.

El pasado 26 de junio, Constanza Ríos, celebró su cumpleaños de la forma más relajada posible: con una tarde de playa en Miami, Estados Unidos.

La joven celebró la llegada de sus 20 años con un "monumental" bikinazo que enamoró a todos sus fanáticos. Mediante su cuenta personal y oficial de Instagram, en la que acumula más de 176 mil seguidores, la joven subió la postal, que se ganó el amor de toda su gente.

"Hace unos días", fue lo que escribió la estudiante, sumado a una foto suya con una bikini ultra pequeña. Así, informando que esa foto no era de ese momento en particular, se llenó de comentarios positivos por su figura.

La hija del "Chino" está viviendo en la ciudad costera de Miami desde hace un tiempo, donde ha logrado forjar una gran relación de amistad con la esposa actual de su padre.

"Se vino a vivir a Miami y ahora es partner de la Paula (esposa del deportista), si es su mejor amiga. Es la gracia. Hubo una noche en que la Cony parece que se curó y en vez de llamar a la mamá, llama a la Paula, y esa hu… me pone contento. La llama a las 4 de la mañana y la Paula atiende con sueño y ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Lo que pasa es que me siento como las hueas ¿Qué tomo? Toma agua… y se empezaron a cagar de la risa y después se le pasó. Se llevan la raja", afirmó en una oportunidad el ex número uno del mundo en el tenis.