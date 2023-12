Conocido jugador quiso retirarse en Colo Colo pero le cerraron la puerta

Esta temporada se han anunciado algunos sorpresivos retiros en nuestro fútbol. Un ejemplo fue el anuncio de Pedro Pablo Hernández, Campeón de América con La Roja, quien a final de temporada colgará los botines. Otro emblemático caso fue anunciado hace algunas semanas, donde ahora el jugador reconoció que su intención era retirarse en Colo Colo, pero le cerraron la puerta.

El jugador en cuestión es Julio Barroso, talentoso defensor que defendió los colores del cacique por varias temporadas, logrando además una gran cantidad de títulos, quien durante este fin de semana se retiró del fútbol en el estadio Sausalito, vistiendo la camiseta de Everton de Viña del Mar en el encuentro ante O'Higgins de Rancagua, otra de las instituciones de las que fue parte.

Tras su retiro, Julio Barroso realizó una entrevista en ESPN, donde profundizó lo que fue su polémica salida desde Colo Colo. "Gustavo Quinteros me dijo que quería que yo continuara el próximo año, pero que tenía que hablar con los dirigentes, porque estaba la idea de echar a varios de los grandes. Al otro día me citaron y me dijeron que no iba a continuar", señaló Barroso.

Sumado a esto, Barroso señaló que su intención siempre fue retirarse vistiendo la camiseta de Colo Colo, pero que lamentablemente le cerraron la puerta del club, algo que ha ocurrido con otras grandes figuras de la institución alba, como fue el caso de su gran goleador Esteban Paredes, quien incluso llegó a Coquimbo Unido.

Luego de su salida de Colo Colo, Julio Barroso estuvo tres años en Everton de Viña del Mar, donde logró retirarse a lo grande, ya que logró la clasificación del equipo a la próxima edición de la Copa Sudamericana, llevándose de paso el cariño de todo el público ruletero, quienes lo despidieron con un homenaje.