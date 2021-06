Conmebol liberó el audio del VAR del partido entre Chile y Argentina

Finalizada la primera fecha de la fase de grupos de la Copa América, Conmebol publicó los audios del VAR.

"¡Estaba bien cuando le atajo, yo veo cabeza!", exclamaba el juez del partido Wilmar Roldan mientras desde el VAR le advertían "quiero ver la intervención".

Luego comienzan a analizar toda la jugada del empate de la Roja de todos. Primero aprueban la posición del golero trasandino para luego analizar "una posible mano del jugador número 11".

“Pelota no toca. No toca balón y con el muslo toca aquí, la pierna. Vamos a mostrarle la (cámara) táctica y después otra en velocidad. Está Revisando distintos ángulos, desde el VAR le informan a Roldán que "veo cabeza, no veo mano", "cabeza perfecta".

Finalmente revisan la posible invasión de Vargas pero que fue totalmente descartada. "No considero que tengamos que intervenir", sostienen desde el VAR.