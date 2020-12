La golera formada en Colo-Colo se roba las miradas del mundo del fútbol.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se sumó a las felicitaciones a la portera nacional Christiane Endler, quien ayer viernes se instaló en la terna candidata al premio de mejor arquera, en los The Best de la FIFA.

La Conmebol publicó una imagen de la deportista nacional en sus redes sociales y añadió el mensaje: "Siempre nos hemos sentido orgullosos del talento del fútbol sudamericano, por eso nos llena de satisfacción ver que el mundo también lo reconoce.​ Felicidades Christiane Endler".

Tiane además fue elegida por el medio inglés The Guardian como la mejor portera del mundo, mientras que es candidata al equipo ideal de la FIFA, la UEFA y FIFPro.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se sumó a las felicitaciones a la portera nacional Christiane Endler, quien ayer viernes se instaló en la terna candidata al premio de mejor arquera, en los The Best de la FIFA. La Conmebol publicó una fotografía de la golera nacional en sus redes sociales y añadió el mensaje: "Siempre nos hemos sentido orgullosos del talento del fútbol sudamericano, por eso nos llena de satisfacción ver que el mundo también lo reconoce.​ Felicidades Christiane Endler". Tiane además fue elegida por el medio inglés The Guardian como la mejor portera del mundo, mientras que es candidata al equipo ideal de la FIFA, la UEFA y FIFPro