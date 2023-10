Conmebol explica ausencia de Chile como sede del mundial 2030

El presidente de Conmebol entregó el motivo que excluyó a Chile de la cita planetaria que tendrá sedes en Sudamérica y en Europa.

"Originalmente eran dos países, Uruguay y Argentina. Después se amplió el mundial de 32 a 48 (equipos) y en ese contexto, se agregó la propuesta de Paraguay y más tarde se unió Chile“, dijo Alejandro Domínguez para contextualizar la decisión.

En resumen, la ausencia de Chile en el Mundial de Fútbol de 2030 se justifica, “por decisión de la FIFA”.

"Es cierto que en esta oportunidad no está Chile, pero no significa que no trabajemos para que esté o para que le encontremos algo de esta talla también. Es una decisión que toma FIFA, no nosotros”, apuntó la máxima autoridad del fútbol sudamericano.

Alejandro Domínguez agradeció a los dirigentes sudamericanos que fueron parte del proceso: "Vamos a anunciar algo que se acaba de confirmar en el Consejo de la FIFA. Es un momento histórico. Quiero comenzar recordando a Héctor Rivadavia Gómez y a todos los pioneros de esta Confederación. Quiero felicitar a los presentes miembros de la Conmebol y miembros del consejo de la FIFA por este excelente trabajo y esta gestión que se vino haciendo hace mucho tiempo. Hubo pioneros que también creyeron y tal vez hoy no están”, aseveró.