Confirman un secreto a voces: Alexis es hincha de la U

Uno que conoció de cerca a Alexis fue Luis Fuentes, el jugador que es ídolo de Cobreloa, reveló un secreto a voces para todo el mundo del fútbol. "Alexis siempre ha sido hincha de Universidad de Chile, piensan que es de Colo Colo porque jugó ahí, pero a él le gusta la U", asegura.

"En un entrenamiento hablamos de esto y yo le conté que desde chico fui de Cobreloa, pero el me respondió 'no, yo soy de la U' y no creo que haya cambiado, a él le gustaba la U siempre, y hay que preguntarle porque lo decía", afirma Fuentes.

Respecto al futuro del Niño Maravilla, el ex defensor le recomienda seguir en el Olympique de Marsella. "Que Alexis se quede en el fútbol francés o que vuelva a España, el fútbol español no tiene tanta ficción, es más tranquilo", decreta.

"Uno es feliz por todo lo que ha hecho, uno lo veía en cadetes y tenía cosas de Ronaldo, de Ronaldinho, y con el tiempo fue uno más de ese grupo", cerró.