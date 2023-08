Confirman la complicada situación económica de Arturo Vidal

Mauricio Israel reveló hace unas semanas la compleja situación económica que vive Arturo Vidal, ahora vino otro relato de lo que podría estar viviendo el King.

En Sin Dios ni Late, de Zona Latina, Pablo Contreras, ex jugador y también ex director deportivo de Rodelindo Román contó detalles de la inversión de Arturo Vidal en el club de su infancia.

“Estuve trabajando tres años con él (Arturo Vidal). Ascendimos a Segunda División con Rodolfo Madrid, Mario Cáceres, pero después de ciertas dificultades Arturo no quiso invertir más”, reveló Pablo Contreras.

Sobre Vidal, Contreras agregó que “inyectó bastante dinero al club. Después estuvimos trabajando con (Androniko) Luksic, en las escuelas de fútbol. Lamentablemente el año pasado descendió de categoría, así que Arturo no está en condiciones ni con los deseos de seguir inyectando más lucas”.

Mauricio Israel asegura que Vidal tiene complicaciones económicas

“Lo de Vidal que perdió a sus caballos es cierto. Le quedan 3 ó 4 que están en el Club Hípico, son caballos de carrera, pero de valores bastante bajos, pero eso no es lo relevante acá”, comenzó diciendo hace unas semanas.

Hace unas semanas, Mauricio Israel aseguró que Arturo Vidal “está pasando por un horroroso momento económico”, incluso aseveró que ha dejado de pagar la pensión de Marité Matus.

El comunicador se mostró preocupado: “A mí lo que me preocupa es su ludopatía. Fíjese usted que me dieron este dato, confirmado, cuando Vidal no apuesta en las carreras del Club Hípico. la masa de apuesta baja en un 5%”, partió diciendo, dando a entender de que el futbolista acostumbra a apostar grandes sumas de dinero con frecuencia.

Israel dice que Vidal pierde dinero en las apuestas: “Entre 1.200 y 1.800 millones son las apuestas en un día. Entre 60 y 90 millones apuesta cada vez Vidal. Por favor, ayúdenlo, sáquenlo de ahí”, cerró.