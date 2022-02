Conductor que chocó al papá de Gary Medel rompió el silencio

Aarón Fuentes, el individuo que chocó al papá de Gary Medel a comienzos de esta semana, admitió la culpa del accidente, asegurando que fue irresponsable por doblar en tercera fila.

"Yo tuve la culpa, porque hice una mala maniobra, que no la haré nunca más en la vida, porque con esto aprendí que, aunque uno ande muy apurado, no puede pasar tan rápido de un carril a otro", declaró Fuentes, de 26 años, a Las Ultimas Noticias.

"Pucha, andaba apurado para que no se secara el hormigón. Según yo, esperé un poco y pasé a la tercera fila, pero no fue así. Vi el video y pasé al tiro. El accidente pasó porque fui un estúpido, fui irresponsable. Yo nunca hubiera querido que mis hijos se dañaran, ellos son mi vida", lamentó Fuentes.

Además, aseguró que se disculpó con Luis Medel, el papá del "Pitbull", y le indicó que debían llamar a Carabineros. "Pero el me dice que no puede y me hace un gesto con el teléfono. Mientras, me puse a marcar el celular, él se subió a la camioneta y se va. La gente que estaba ahí nos dijo que era el papá de Gary", aseveró.

Fuentes también trató de justificar el accionar de su esposa que lanzó una funa en redes sociales.

"No soy de andar funando y menos amenazando. La gente que lo hizo no tiene nada que ver conmigo. Después ella borró la publicación, pero al otro día, Gary Medel le respondió un mensaje por Instagram que mi señora le había escrito el día del accidente", contó.

"Ahí entraron en una discusión, porque él daba a entender que pensaba que nosotros queríamos plata. Pero no es así. Mi hijo se atiende en el servicio público y yo tengo seguro en el auto", complementó.

Finalmente, manifestó sentirse dolido por las críticas que recibió tras el error que cometió, y reveló que pudo conversar con el papá de Medel para aclarar las posturas.

"Fui a su casa y conversamos. Le di mis datos e insistí que lo que pasó fue un accidente por culpa mía, le pedí disculpas por la gente que lo pudiera haber amenazado. El sabe que yo reconocí desde el primer momento que me había equivocado. Después de llevar a mi hijo a Urgencias, fui a Carabineros. En la denuncia dice que yo reconocí el error", sentenció.

