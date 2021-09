“Cóndor” Rojas, ex golero de Colo-Colo, lanzó un duro comentario sobre el entrenador del cuadro popular.

"Llegó en un momento complicado y lo solucionó en el último partido (ante la Universidad de Concepción). El trabajo de recuperar el plantel él no lo realizó. Los jugadores entendieron la responsabilidad de jugar en Colo Colo, pero Quinteros no es un técnico que te pueda dar la posibilidad de luchar en Copa Libertadores, a otro nivel“, comenzó disparando Rojas en conversación con ADN Deportes.

En esa línea, añadió que “pusieron a una persona entendida sobre lo que significa Colo Colo, que es Daniel Morón y fue él quien puso orden en la casa, entre directores y el plantel del equipo”.

Tras ello, el Cóndor fue más allá y reclamó diciendo que “los que cambiaron fueron los jugadores, el técnico es el mismo. Se fueron jugadores históricos que no tenían rendimiento como los colocolinos esperaban y este año llegó sangre nueva y un plantel más joven y más competitivo”.

Finalmente, cerró sobre Quinteros: “El técnico no es ninguna maravilla del mundo, es un técnico normal, si no ya estaría en otro lado. es un técnico común, como otros que ya han pasado por el club”.

FECHA 23° - Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.