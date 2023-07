Cóndor Rojas critica sin piedad a Maximiliano Falcón

El Cóndor Rojas analizó el pobre presente que tiene Colo-Colo, los albos quedaron fuera de todas copas internacionales y en el torneo nacional tampoco pueden marcar la diferencia, el ex golero declaró de entrada que “el torneo chileno debe ser una obligación para en este año, pero se le va a poner difícil por la competencia que hay, con buenos equipos”.

“Quinteros no ha tenido copas trascendentales. En la Libertadores y Sudamericana no ha dado ese salto. En Colo Colo ya no basta con ganar lo torneos locales. El club tuvo una época en el pasado donde fue un buen representante a nivel internacionales”, le confesó a RedGol.

Ahí vino el dardo para el Peluca: “Hay jugadore en Colo Colo que ya no deberían estar en el equipo, que no deberían vestir la camiseta del club. No me gusta Maximiliano Falcón. No sé cómo la prensa chilena habla tan bien de él, siendo un jugador tan lento y sin recursos”, concluyó Rojas.

El mensaje tuvo repuesta del uruguayo quien comentó en las redes sociales del medio antes citado:

“¿Habla bien? ¿Este muchacho tendrá televisor en su casa?”, comentó el

El histórico de Colo Colo recibió una respeusta de Falcón.

El próximo partido de los albos será ante Huachipato este sábado 29 de julio desde las 17:30 en el Estadio Monumental. Maxi Falcón asoma como titular, el Peluca se perdió el duelo ante Ñublense por acumulación de tarjetas amarillas.

El futuro del Peluca en Macul

"He visto noticias, comentarios, publicaciones y demás, pero mi representante no me dice mucho, tampoco soy una persona que anda preguntando porque se te va un poco el foco", dijo el defensor hace unas semanas.

Además, añadió que "uno siempre quiere crecer en lo futbolístico y económico, es una realidad, pero él tendrá cosas por ahí, me imagino, pero me dijo que me enfoque en el club que es lo más importante. He jugado buenos partidos, a diferencia de cuando bajé un poco el nivel. Me quiero concentrar en Colo Colo porque irse del foco es distraerse, vienen partidos importantes y en el equipo nos necesitamos entre todos, hay que hacer énfasis en el club".