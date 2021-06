Cóndor Rojas arenga a La Roja en Copa América: "Brasil no es invencible"

El histórico ex arquero de La Roja apuesta por la sorpresa en los cuartos de final de la Copa América 2021 y señaló que "Chile debe jugar sin miedo".

La victoria de Uruguay por 1-0 ante Paraguay dio por cerrada la fase de grupos de la Copa América 2021. Y junto con eso quedó el dueño de casa, Brasil, emparejado con La Roja en los cuartos de final del torneo de selecciones más antiguo del mundo.

El partido se jugará este viernes 2 de julio en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Rio de Janeiro. A contar de las 20:00 horas el "Equipo de Todos" se medirá con la "Canarinha", que desde antes del inicio del certamen ya asomaba como la gran favorita para levantar la copa.

Pese a eso, Roberto Rojas tiene esperanza en que la Selección Chilena de la sorpresa ante el equipo de Neymar. "Claro que hay posibilidades, siempre y cuando Chile mejore su nivel técnico y colectivo", señaló en conversación con RedGol.

El "Cóndor" explicó que "este no ha sido un Brasil invencible, porque no ha mostrado el fútbol de otras selecciones. Ha tenido buenos resultados, pero resultados normales, no jugando de manera extraordinaria", analizó.

El otrora arquero de Sao Paulo destaca que "Brasil ha andado bien colectivamente. Y tiene un jugador que desequilibra en cualquier momento, que es Neymar. Pero Chile tiene su material para sacar un buen resultado".

Sin embargo, el ex arquero de La Roja, que actualmente vive en Brasil, espera que el cuadro de Lasarte se presente "jugando sin miedo. De la forma en que Chile ha jugado en los últimos años contra la selección brasileña".

"Ojalá los jugadores se hayan recuperado y estén en un mejor nivel. La primera etapa de la Copa América es desgastante porque son muchos partidos. Ahora, al ser mata-mata, cambia la cosa. El jugador está más preparado para ese momento", complementó.

Chile finalizó en el cuarto puesto del Grupo A con cinco unidades tras vencer a Bolivia, empatar con Uruguay y Argentina y caer con Paraguay. Brasil, por su parte, fue líder indiscutido de su grupo. Esto tras vencer a Perú, Colombia y Venezuela, y un empate con Ecuador.

El cuadro nacional ya se alista en Santiago y recién el miércoles harán su regreso a Brasil para enfrentar la fase final de la Copa América. La ilusión está en poder recuperar a los lesionados, Alexis Sánchez y Erick Pulgar, para el cruce con los dueños de casa.