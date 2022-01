¿Con Messi?: La nómina de Argentina para enfrentar a Chile

¿Con Messi?: La nómina de Argentina ya fue publicada. El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, entregó este miércoles la nómina del equipo que afrontará los duelos ante Chile y Colombia por las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar.

La Pulga, que aún no juega en 2022, arrastra molestias físicas desde su llegada a Paris SG, y además se contagió de coronavirus en sus vacaciones en Argentina, ante lo cual se llegó a un acuerdo entre la Albiceleste y el club de Francia para no nominarlo en esta penúltima jornada del camino a la Copa del Mundo.

En la lista sí aparecen otras figuras del equipo trasandino como son Angel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes y Angel Correa.

El duelo entre Chile y Argentina se jugará en el Estadio Zorros del Desierto de Calama el próximo jueves 27 de enero a las 21:15 horas.



OFICIAL. MESSI NO JUGARÁ VS LA ROJA 😱



