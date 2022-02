Periodista chileno cree que Jorge Valdiva ya debe retirarse

Con el despido de Guede del Necaxa, El Mago Valdivia fue notificado que no seguirá en el cuadro mexicano por el resto de la temporada.

Con respecto a eso, en Deportes en Agricultura hicieron una encuesta sobre lo que será el futuro del ex Colo Colo y un 75% de las personas que respondieron marcaron la opción del retiro y otros porcentajes menores le recomiendan buscar equipo en Chile (13,4%), un último paso por Colo Colo (8,9%) y seguir en el extranjero (2,7%).

Y Cristián Caamaño reconoció que “derechamente le están dando un buen consejo. No es la forma de despedirse del fútbol, él regaló mucha magia pero, que se entienda bien, no es dando lástima, pero esta no es la última imagen que uno quiere tener de Jorge Valdivia".

Además, dijo que: "desgraciadamente, más allá de que él se pueda sentir bien o crea que puede estar en la alta competencia, los números no le juegan a favor. Ni en La Calera el año pasado, ni en Colo Colo en ese paso que estuvo tres meses y apenas jugó 88 minutos".

"Ahora alcanzó a estar cuatro partidos en Necaxa, entonces indudablemente que hay una situación muy particular con él. Antes en México, en Morelia y Mazatlán, entonces desgraciadamente se le ha complicado la carrera estos últimos años a Valdivia y a veces hay que retirarse a tiempo”, complementó.

Patricio Yáñez también dio su opinión al respecto e indicó que “yo pienso que en el fútbol chileno todavía puede tener ese espacio, en consciencia, donde él termine jugando bien, teniendo continuidad y poder despedirse de la mejor manera posible”.

Pero Caamaño nuevamente se incorporó al diálogo para advertir que “recordemos que él estuvo en Unión La Calera el año pasado, o sea, ya tuvo la oportunidad y no marcó diferencia”.

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SEGUIR SOÑANDO CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.