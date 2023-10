Eduardo Berizzo dio la lista de extranjeros para los partidos de Chile ante Perú y Venezuela por las Clasificatorias y nuevamente dejó afuera a Claudio Bravo, histórico portero de la Roja que acuula cuatro partidos consecutivos como titular en el Real Betis entre La Liga y la Europe League.

En ese contexto Rafael Olarra hizo un comentario por la exclusión del ex Colo Colo y respaldó la decisión de Eduardo Berizzo: “tú lo pasas como si fuese sin importancia que se niegue a venir cuando él (Claudio Bravo) estime conveniente y no es así, no importan las fechas", afirmó el ex central de la ´U´"

El panelista de espn agregó que " (Eduardo) Berizzo puede tener otra opinión. Negarse es complicado, no es cuando tú quieres. La selección es siempre y eso tiene un valor”.

Claudio Bravo y la irónica respuesta a Rafael Olarra

Fue así como en la red social X un usuario escribió: "¿Cuántos años jugó Olarra en Europa? Si, 2001 - 2002. ¿Destacó? No. Se tuvo que devolver. ¿Y se atreve a criticar a Claudio Bravo?", lo que encontró de manera inesperada una respuesta del propio ex capitán de la selección chilena.

"335 minutos, como ir De Santiago a Concepción en auto", escribió Claudio Bravo. "Y sin parar en niun lado ?? Jajajajjajaa", comentó otro usuario y el "Capitán América" volvió a arremeter: "Auto eléctrico, en un Tesla", fue el último comentario de Claudio Bravo.