Comparan a Damián Pizarro con históricos delanteros de La Roja

Durante toda su historia, La Roja ha tenido grandes delanteros que nos han hecho vibrar y gritar una gran cantidad de goles. Anotaciones que valieron títulos, clasificaciones a copas del mundo y incluso haciendo historia ante algunos rivales. Ahora tenemos a la nueva generación de jugadores, donde Damián Pizarro, quien se espera sea el nuevo delantero de la selección chilena, fue comparado con estos históricos goleadores.

Si bien la selección chilena sub-23 está haciendo un gran torneo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, clasificando como primero de su grupo de manera invicta a las semifinales, el ya mencionado delantero estrella de Colo Colo aun no puede anotar su primer gol pero eso no significa que no contribuyera a las victorias del equipo nacional.

En ese sentido, Jorge "Peineta" Garcés, en conversación con BolaVip Chile, analizó el presente del delantero y su falta de gol en La Roja. "El tema es técnicamente, él es poco sensible con el balón, lo comentaba con Paqui Meneghini, que vemos los partidos juntos, esperábamos el gol de él, tuvo alguna clara y no marca", comentó.

Además de eso, el ex director técnico de Santiago Wanderers aprovechó la instancia para comparar a Damián Pizarro con otros delanteros que ha tenido la selección. "Iván Zamorano por ejemplo, suplía todo con el balazo que tenía en la cabeza, pero se fue puliendo en los pies. Pinilla era técnico y mejoró la cabeza, y después, Marcelo Salas era bueno en todo y el Chupete era muy bueno, pero no tenía cabezazo".

Finalmente, Jorge Garcés también se refirió a la posibilidad que Damián Pizarro sea nominado a la selección adulta para las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. "No está ni para la selección adulta, ni para una nómina, se le ha presionado mucho, tiene apenas 18 años y lo apuran por la necesidad de tener un centrodelantero como los que nombré".