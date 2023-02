Lee Scott, es un reconocido analista inglés que vio de cerca el Sudamericano disputado en Colombia y lanzó una osada comparación que dejó a los hinchas del Bulla con mucha ilusión.

Invitado al Podcast ‘118: South American U-20 Championship with Lee Scott’ de The Scouted Football Podcast, el inglés no titubeó en elogiar a la joya de hijuelas, Darío Osorio: “Cuando lo ves jugar su juego tiene muchos elementos de Arjen Robben”.

“Su tamaño impresiona, no es pequeño y es bastante potente. Se mueve muy bien pese a su altura tiene mucha confianza en sus movimientos”, recalcó el analista quien proyecta a Osorio en alguna de las cinco ligas importantes de Europa en el corto plazo.

“Yo creo que dará el salto directamente a una de las cinco grandes ligas de Europa”, dijo en el final, halagando al chileno