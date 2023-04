"Como al Peluca": Hinchas de Colo Colo piden castigo para Leo Gil

Los fanáticos del Cacique estallaron en contra de Leonardo Gil por salir expulsado en el clásico ante Universidad Católica tras un codazo a Ignacio Saavedra en el Estadio Santa Laura.

Los albos piden que se le mida con la misma vara que a Maximiliano Falcón, quien tras recibir tarjeta roja ante Everton en esta temporada, por un pelotazo a un rival, fue al banco de suplentes por algunos partidos por parte de Gustavo Quinteros.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

⏱️ Habrá sanción interna para Leo Gil, tal como ocurrió con Falcón. Parece obvio, no? #BarrioArellanoenVivo UC 0 - CC 0

Leo Gil come merece más castigo que Falcón. Nunca se le ga quitado esa maña de ganarse amarillas o rojas por andar peleando, sin foco en jugar. Que se quede en la banca por harto rato 😡😤 Más Vicente Pizarro. #VamosColoColo #VamosColoColoCTM

Leo Gil hace meses no te hace un buen partido, se hizo expulsar en la Super Copa y ahora.



Si sale a pedir disculpas, puede metérsela en la raja. Regalón de Quinteros.



Y Quinteros debe sancionarlo, al igual que Falcón, no hay margen para no hacerlo.#VamosColoColo