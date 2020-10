Colocolinos se ilusionan con Gustavo Quinteros tras empate ante Coquimbo

Los albos empataron 2-2 ante el elenco Pirata en un partido en donde se vio un mejor juego por parte de Colo-Colo.

El técnico argentino analizó la igualdad:

“El primer tiempo que no fue bueno para nosotros, no era lo que habíamos entrenado, planificado, pero sí lo hicimos en el segundo tiempo y eso me da tranquilidad. Los jugadores, a pesar del resultado adverso, intentaron jugar como entrenamos estos dos días, queriendo ser protagonistas, usando las bandas con Bolados y Costa abierto, juego interior con Valencia, Suazo y Matías Fernández. Pero lo hicimos sólo en el segundo tiempo y alcanzó sólo para un empate. Debemos seguir trabajando y mejorando partido tras partido”, comenzó diciendo.

En ese sentido, aseveró que espera ver un equipo “protagonista más allá de los resultados. No puede jugar de local ni de visitante esperando, dejando al rival que juegue en campo propio. Debemos ser un equipo protagonista que pueda jugar cada vez mejor, tener un funcionamiento desde el conocimiento en los entrenamientos”.



Además, aplaudió la actitud de sus dirigidos que “en dos días los jugadores asimilaron ese funcionamiento que salió muy bien en el segundo tiempo ante un rival muy cerrado, que se estaba defendiendo de un resultado positivo. Así y todo generamos situaciones. Rematamos de media distancia, metimos mucho juego por banda tras corregir en el entretiempo, pero me gustó la rebeldía del equipo, salir a buscar aún en adversidad. Siempre es un golpe duro cuando vas abajo después de tantos partidos sin poder ganar. Eso lo rescato”.

